«Беспардонные хабалки берут свое»: миллениалы прозвали легендарных «Девчат» «матерой антисоветчиной» — и призвали забыть фильм насовсем

Часть зрителей совсем не питает пиетета перед культовым кино.

Как так вышло, что одна из самых тёплых советских комедий вдруг стала едва ли не порицаемым фильмом среди молодёжи? Если вы выросли на «Девчатах», то вряд ли задумывались, что эта классика может восприниматься совсем иначе — почти как «антисоветская» провокация.

Но реакция «свежих» зрителей в соцсетей показывают — современное поколение смотрит на историю Тося Кислициной и её товарищей с определённой долей скепсиса, а то и откровенного недоумения. Что изменилось за полвека?

От героини к антигероине — почему Тося раздражает молодых

Первое — ролевые модели. Для зрителей 60-х Тося — энергичная, независимая девушка, которая борется за своё счастье и место в жизни. Сегодня же её поведение некоторые воспринимают как грубое и даже антиобщественное.

Нарушение трудовой дисциплины, воровство варенья у соседок, бесцеремонное поведение — это не героиня, а антигероиня, и такая «победительница» якобы символизирует разрушение советских устоев.

«Такие типажи и раздербанили страну по кускам — только тогда варенье, а теперь нефть и заводы. Беспардонные хабалки берут своё, пока культурные чувствительные люди плачут в подушечку».

По мнению молодых зрителей, герои фильма — далеко не пример для подражания, а скорее «карикатуры на советских людей», которым не хватило глубины и правдоподобия.

Простая сказка и переигрывающие актёры — к чему это сегодня?

Вторая причина — простота сюжета и актёрская игра. Для поколения, привыкшего к многоуровневым драмам и сложным характерам, «Девчата» выглядят как сказка с наигранной комедией.

«Сюжет — как из детской книжки, герои — карикатурные, актёры переигрывают до боли».

Главную героиню называют «надоедливой хабалкой», а романтическая линия Ильи и Тоси — фарсом, который заставляет отворачиваться от экрана. Не спасает даже харизма Пуговкина — его шуточки о прическах вызывают смех и едва прикрывают слабости всего остального.

Советский быт глазами миллениалов — почему смущают гречка и баня?

Третий момент — непонимание советского быта. Бесплатное питание на работе, баня вместо душа, огромные порции дефицитной гречки — для современного зрителя это анахронизмы и странности.

«Почему их так хорошо кормят?» — задаются вопросом молодые люди, привыкшие платить треть зарплаты на обеды.

А ещё поразительно, что холод в бараках и бытовые неудобства в фильме воспринимаются как норма. Многие комментаторы признают: чтобы понять, как работали и жили тогда, нужно уметь читать между строк — фильм показывает не быт, а символы единства и поддержки.

Детская ссора вместо взрослой драмы — где же реализм?

И, наконец, четвёртый пласт критики — эмоциональная незрелость героев и недоработанный драматизм.

Тося и Илья ведут себя словно подростки, у которых каждый конфликт превращается в истерику, а курение, показанное без осуждения, вызывает вопросы о моральных приоритетах советской пропаганды.

Кто-то сравнивает их с детской ссорой, где «не хватает элементарного эмоционального контроля». Такой образ героя, по мнению молодых, не вдохновляет и не вызывает сочувствия, скорее раздражение.

Что же в итоге?

«Девчата» для многих современных зрителей — не только советская классика, но и повод задуматься, насколько меняются восприятия с течением времени. То, что для наших бабушек и дедушек было символом стойкости и трудолюбия, для их внуков превратилось в призму, где отражаются несовершенства и противоречия ушедшей эпохи.

И пока одни видят в фильме тёплую сказку о дружбе и любви, другие — картонные образы и нереалистичную романтику, далёкую от жизни.

Возможно, именно эта двойственность и делает «Девчат» живыми — они продолжают вызывать эмоции и споры спустя десятилетия. И в этом их настоящая ценность: фильм стал не просто наследием советского кино, а зеркалом, в которое разные поколения видят разное — с любовью, критикой или иронией.

И, согласитесь, в наше время редкая лента способна вызвать такую реакцию.

