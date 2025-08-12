Меню
12 августа 2025 20:32
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

12 августа 2025 20:32

От оригинала ничего не осталось.

Весной 2025 года на экраны вышел фильм «Дожить до рассвета» — экранизация культовой компьютерной игры Until Dawn. Когда-то это интерактивное кино с элементами хоррора и выживания покорило сердца игроков и забрало пачку наград, включая звание «лучшая игра 2015 года».

Неудивительно, что ожидания от фильма были высокие: здесь должны были быть напряженный сюжет и хотя бы капля того самого ужаса. А получили… россыпь пасхалок, гору фан-сервиса и сюжет, который потерялся где-то вместе с интересно прописанными героями.

Петля бессмысленности

Сюжет вроде бы старается держаться оригинала: группа подростков оказывается в изоляции и вынуждена выживать. Только если в игре все имело логику и последствия, то в фильме… ну, не обольщайтесь.

Главная героиня, Кловер, приезжает в глухомань вместе с друзьями, чтобы найти пропавшую сестру. Они останавливаются в подозрительном доме, тут же гибнут, а потом внезапно возрождаются. Сюрприз — они во временной петле.

Идея была бы отличной для фильма по другой игре — ведь возрождение после смерти похоже на сохранение в геймплее. Но в Until Dawn этого никогда не было: умер — значит, навсегда.

Дальше начинается хаотичная мешанина из отсылок к серии игр The Dark Pictures: ведьма в жутком доме из The Quarry, привидения из Man of Medan и целая толпа монстров из Until Dawn. Даже доктор Хилл, психотерапевт из игры, перекочевал в фильм — только теперь он едва ли не главный злодей. Без мотивации, просто потому что хочется быть злым.

В итоге получилось драйвовое, но абсолютно бессмысленное подростковое мясорубище. И оценка 5,7 на «Кинопоиске» красноречиво намекает: фанаты явно ждали другого.

Как аттракцион это неплохой фильм, наверное. Когда хочется посмотреть на бесконечное мочилово глупых подростов, не привязываясь к ним и не загружая мозг интересным сюжетом, — рассуждают рецензенты.

Ранее мы писали: Люцифер, давай до свидания: актер из «Сверхъестественного» назвал самого страшного монстра в истории сериала

Фото: Кадры из фильма «Дожить до рассвета» (2025 г.), кадр из игры Until Dawn
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
