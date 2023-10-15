«Бесконечная любовь»: Басков рассекретил красавицу, с которой живет уже несколько лет

Николай Басков старательно скрывает свою жизнь от глаз публики. В социальных сетях он делится лишь творческими успехами, а в интервью никогда не раскрывает секреты личной жизни. Но не так давно поведал, кто ждет его дома каждый вечер.

Как оказалось, быт музыкант делит со своей кошкой Шанель. Несколько лет назад мать артиста уговорила его завести питомца. И с тех пор он души не чает в своей хвостатой подруге, которой уделяет все свободное время. «Во мне столько любви нерастраченной оказалось. И тут бесконечная любовь», — признавался Басков.

Поклонники разделяют чувства кумира. Обсуждая снимки Шанель, они осыпают кошку комплиментами. По их мнению, большеглазая подруга прекрасно подходит эффектному певцу.