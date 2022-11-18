Бесхребетные и ведомые: определены самые слабохарактерные знаки Зодиака

Некоторые люди упрямы настолько, что никакие, даже самые веские аргументы не заставят их отказаться от своей точки зрения и подчиниться чужим правилам. Другие, напротив, сдаются без особого сопротивления и соглашаются на роль ведомых. По словам астрологов, чаще всего обладатели слабой воли рождаются под определенными знаками зодиака - астрологи рассказали, под какими именно.

Близнецы

Представители воздушного знака, вероятно, обиделись бы, если бы кто-то назвал их слабохарактерными. Однако на самом деле это действительно так. Близнецы обожают строить планы, продумывать все до мельчайших деталей, вдохновлять окружающих своими идеями. Вот только когда наступает черед действовать, уроженцы знака ныряют в кусты - у них не хватает силы воли для того, чтобы завершить начатое.

В отсутствие самодисциплины им проще работать под чьим-то руководством.

Рак

Люди, появившиеся на свет под знаком Рака, предпочитают делегировать роль лидера кому-нибудь другому. В отличие от Близнецов, они не стесняются открыто признаться, что им комфортнее находиться в роли ведомого. Отчасти это объясняется тем, что Раки действительно не обладают лидерскими качествами, отчасти - тем, что они не любят брать на себя большую ответственность. Поэтому они рады переложить эту ношу на чужие плечи и спокойно продолжить заниматься тем, что им по душе.

Весы

Уроженцы этого знака стремятся к покою, гармонии, равновесию. Любые ситуации, в которых приходится волноваться, принимать сложные решения, брать на себя большую ответственность, выбивают Весов из колеи. Именно поэтому воздушный знак стремится занять не ведущее, а ведомое положение. Даже в семейной жизни Весам проще переложить все заботы на домашних и кивать головой, соглашаясь со всеми решениями.

Прямо как в старинной сказке - “что бы муженек ни сделал, все хорошо”.

Рыбы

В любой непонятной ситуации Рыбки крепко зажмуривают глаза, затыкают ушки и закрывают рот на замок. Всем своим видом они демонстрируют: “Я ничего не хочу решать, у меня плавники”. К счастью, рядом с уроженцами водного знака всегда находится человек, готовый мужественно принять на себя всю ответственность и вынести решение.