«Бесформенное вам не идет»: звезду «Кухни» Марию Горбань критикуют за дерзкий зимний образ

Мария Горбань показала фолловерам два образа, которые примерила в одном из модных магазинов. Аутфиты получились совершенно разными по духу и настроению: если на первом снимке Мария, одетая в длинный утепленный тренч цвета топленого молока, выглядела спортивно, то на втором — в черном пиджаке оверсайз смотрелась дерзко. «Мяу», — лаконично подписала артистка новые фото.

Далеко не все поклонники оценили фэшн-пост Марии, отметив, что бесформенные вещи ей не к лицу. А некоторые и вовсе сочли, что звезда чересчур сильно изменилась в весе: «Подкормить бы надо чуток... Исхудали на пандемии», — написали сердобольные фанаты. Однако большинство фолловеров все-таки остались в восторге и поделились эмоциями в комментариях. «Хорошенькая», «Красотка», «Лучшая», — поддержали они кумира комплиментами.

Напомним, Мария известна благодаря работам в таких проектах, как «Кухня», «Я лечу», «Мой капитан», «Гранд», «Розыгрыш». Также зрители знают ее по участию в рекламных роликах МТС, где партнером актрисы стал известный шоумен Дмитрий Нагиев. Не забывает Горбань и о театральной сцене — только за последние несколько месяцев она принимала участие в спектаклях «Муж на час» и «Свободная любовь» в Театре им. В. Маяковского.