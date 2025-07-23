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Киноафиша Статьи Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест)

Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест)

23 июля 2025 10:52
Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест)

Если верно ответите на все вопросы, вы — настоящий киноман. Ну, или опытный садовод.

Дачи в советском кино — это особые локации, где разворачивались комедийные и драматические сюжеты. Веранды, грядки и шашлыки становились фоном для запоминающихся сцен и диалогов. Узнаете ли вы фильмы по этим характерным деталям?

Мы собрали кадры, где фигурируют дачи. Ваша задача — всего по одному кадру верно выбрать название фильма. Результат покажет, насколько хорошо вы помните эти сцены и можете ли отличить один хит от другого по одному лишь виду беседки.

Готовы себя проверить? Тогда желаем удачи!

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Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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