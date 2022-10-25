Бесчеловечно по отношению к Гарри: похороны Дианы в «Короне» обернулись скандалом

Сериал «Корона» рассказывает о жизни королевской семьи Великобритании в период правления Елизаветы II. Создатели не раз признавались, как тщательно стараются воссоздать исторические события. Однако иногда из-за этого они оказываются в эпицентре скандалов.

Так, мнение публики привлекла сцена похорон принцессы Дианы. Дело в том, что продюсеры проекта решили документально точно повторить ее и показали, как юный принц Гарри вынужден идти за гробом своей матери на глазах всего мира.

Подобное отношение показалось фанатам и критикам неправильным. Например, Анджела Левин, автор биографии принца Гарри, раскритиковала сценаристов шоу.

«Бесчеловечная, выходящая за рамки приличия и оскорбительная», — именно так охарактеризовала писательница воссозданную сцену.

Дело в том, что сам принц Гарри не раз признавался, насколько тяжело он перенес смерть своей матери и последующие похороны. Траурные мероприятия оказали очень сильное влияние на 12-летнего мальчика, ведь его отец даже запретил им с принцем Уильямом плакать, поэтому, как уверена публика, создателям не нужно было показывать это с документальной точностью из уважения к наследнику престола.