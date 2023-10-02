Бесценные украшения достались не названной дочери: стала известна последняя воля Веры Васильевой

Вера Васильева ушла из жизни 8 августа. Звезда картин «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек» и «Свадьба с приданым» прожила долгую и насыщенную жизнь — ее не стало в 97 лет. Васильева всю себя отдала кино и сцене, так и не обзаведясь детьми. После смерти актрисы встал вопрос: кому же достанутся ее богатства.

Много лет о пожилой звезде кинематографа заботилась ее названная дочь Дарья Милославская. Женщина призналась, что Вера Кузьминична стала ей как мать. Также Милославская поведала журналистам о последней воле кумира 50-х. Васильева велела раздать все свои украшения и наряды.

Артистка всегда высоко ценили дружеские узы и отношения с коллегами по театру. Вера Васильева хотела, чтобы ее близкие люди смогли сами выбрать те вещи, что им придутся по вкусу. Актриса верила, что так светлые воспоминания о ней останутся в сердцах друзей и знакомых на долгие годы.