Бес в ребро: женатый Серебряков решился на пикантный эксперимент с коллегой

Алексей Серебряков вовсю использует бонусы актерской профессии. Звезда экрана может позволить себе пуститься во все тяжкие на съемочной площадке, а после вернуться домой к жене как ни в чем не бывало.

Одна из последних работ знаменитости — картина Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео». Вместе с артистом в ней засветилась Ксения Раппопорт. Во время съемок женатый Серебряков решился на пикантный эксперимент со своей партнершей.

У коллег по цеху были интимные сцены, одна из них снималась в ванной. В беседе с изданием «Караван историй» режиссер заверила публику, что в ходе творческого процесса не было «никакой пошлятины». Актеры полностью доверились съемочной команде, и результат оправдал их ожидания.

По словам Лютаевой, все получилось «красиво и не вульгарно». И зрители в большинстве своем разделяют эту точку зрения. Многие признались, что давно не видели таких красивых эротичных эпизодов в кино.