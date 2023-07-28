Бес в ребро: сын в ужасе от выходок Бабкиной до такой степени, что знать ее не желает

Народная артистка России, 73-летняя Надежда Бабкина, впала в немилость собственного сына. Как узнало издание «КП », он отказывается общаться со своей известной матерью, потому что не одобряет ее новые отношения и то, сколько денег женщина тратит на молодого фаворита.

Речь идет о Сергее Рябове, который моложе певицы почти на 40 лет. Сама Бабкина отрицает отношения с мужчиной, который работает заместителем директора театра «Русская песня» и является помощником артистки. Но звезда продолжает утверждать, что они с Рябовым не более чем близкие друзья. Однако в окружении певицы говорят, что она сделала своему фавориту очень щедрый подарок — двухкомнатную квартиру на проспекте Мира в российской столице.

Жилплощадь обошлась Надежде Бабкиной в 47 миллионов рублей.

И такие траты, как и новые отношения, совершенно не устраивают ее сына. Поэтому он и прекратил общение, пока мама не одумается. Но Бабкина и не думает идти на поводу у родственников, продолжая заботиться о Рябове. В частности, по ее распоряжению в театре вместо двух гримерок оборудуют кабинет для друга певицы.