Бес попутал: Серов опозорился во время важной поездки за границу

Александр Серов в последние годы не радует поклонников частыми концертами. Артист старается вести закрытый образ жизни и выходит на сцену лишь в исключительных случаях, одним из которых стал музыкальный фестиваль в белорусском Витебске.

Как только артист оказался в городе, его встретили десятки журналистов. Представители прессы начали заваливать музыканта вопросами, используя свой родной белорусский язык. Однако это смутило Серова, который, как пишет «Московский комсомолец», начал задавать им весьма неудобные вопросы.

«А почему вы говорите со мной по-украински?» — недоуменно спросил Серов.

Журналисты тут же постарались пресечь неловкую ситуацию. Они объяснили ему, что использовали белорусский язык, так как являются жителями Беларуси. Серов же после этих слов поспешил скрыться в отеле и до сих пор не прокомментировал скандальную ситуацию.