Бес попутает: мужчины этих знаков Зодиака могут пойти налево в начале 2023 года

Даже в самых крепких парах время от времени случаются кризисы. Чувства партнеров друг к другу ослабевают и может возникнуть желание отправиться налево за порцией пикантных эмоций. Вот только такое приятное приключение способно разрушить союз, который мог бы существовать еще долгие годы. Астрологи выяснили, мужчины каких знаков зодиака в начале годы столкнутся с соблазном пойти на измену.

Овен

В начале года звезды обещают мужчине-Овну удивительную популярность у противоположного пола. Дамы буквально не будут давать ему прохода, от флирта и заигрываний не спасет даже красноречивое колечко на пальце или фотографии со второй половинкой в соцсетях. Рано или поздно уроженец огненного знака поплывет от такого обилия женского внимания. Он и сам не заметит, как в голову придет шальная мысль

“Все ходят налево, а я чем хуже?”.

Дело вполне может дойти до реальной измены, о которой Овен, прочем, очень скоро пожалеет. Он поймет, что поход налево был огромной ошибкой и постарается загладить свою перед постоянной партнершей.

Лев

Король зодиака в начале наступившего года неожиданно почувствует, что заскучал в текущих отношениях. Он же, как ни крути, огненный знак, ему подавай страсть, феерию, буйство чувств, а сейчас все стало слишком стабильно. Именно желание попробовать что-нибудь новенькое, разбудить свои ощущения подтолкнет Льва в чужие объятия. Соблазн будет особенно велик в том случае, если прежде уроженец знака не позволял себе ничего подобного. Правда, хоть адюльтер и принесет ему свежие впечатления, вскоре Льва начнут мучить угрызения совести.

Он может не признаваться второй половинке в измене, но с помощью подарков и внимания станет искупать свою вину.

Скорпион

В первые месяцы 2023 года Скорпиону захочется отпустить себя, расслабиться, позволить себе такие поступки, каких никогда не совершал ранее. В том числе его потянет налево, особенно если прежде представитель водного знака был примерным семьянином. В начале года он может завести даже несколько любовниц, чтобы как следует подзарядиться эмоциями. Ожидать, что Скорпион искренне раскается в своих изменах, не стоит - этот знак привык поступать так, как считает нужным, и не любит, когда его действия становятся предметом для обсуждения.