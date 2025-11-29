Джин Хо, Джин-Ву или уборщик: какой ранг ты бы получил в мире «Поднятия уровня в одиночку» (аниме-тест)

Представь: ты стоишь перед вратами, за которыми — бесчисленные орды монстров. Мир, знакомый тебе по «Поднятия уровня в одиночку», жесток и не прощает ошибок. Здесь каждый рейд может стать последним, а сила решает всё — от возможности выжить до права диктовать условия целым гильдиям.

Одни охотники довольствуются скромными миссиями, с трудом отражая атаки слабейших существ. Другие, подобно Сон Джин-Ву, начинают с самого низа — униженные, осмеянные, но не сломленные. Их путь — это череда испытаний, где каждый шаг даётся ценой невероятных усилий, а внезапно открывшиеся способности меняют сами правила игры и расстановку сил во всем мире.

Но что, если бы тебе выпал шанс оказаться в этом мире? Смог бы ты, как Джин-Ву, превратить свои слабости в оружие? Был бы охотником средней руки вроде Джин Хо или нашел бы в себе решимость бороться, даже когда система ставит на тебе клеймо «бесперспективного E-шника»? Или, возможно, твой потенциал скрывает нечто большее — силу, способную потрясти основы реальности?

От ранга E, где каждый бой — борьба за выживание, до легендарного S, где твоё имя внушает трепет даже повелителям подземелий… Где твое место? Проходи наш тест и узнай, какими навыками и чертами характера ты обладаешь, чтобы преуспеть в этом суровом мире. Определи свою судьбу — прежде чем врата за тобой закроются.

