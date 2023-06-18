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Бероев готовится к выселению особенного члена семьи: пора и честь знать

18 июня 2023 09:15
Бероев готовится к выселению особенного члена семьи: пора и честь знать

Артист решил быть честным с публикой.

Пять лет назад Егор Бероев с супругой шокировали поклонников неожиданным поступком. Они стали опекунами своего друга Влада Саноцкого с синдромом Дауна после смерти его матери. И все прошедшие годы Влад жил в доме артиста, став для знаменитостей полноценным членом семьи. Однако не так давно Бероев решился выселить близкого для себя человека.

Как признался актер «Московскому комсомольцу», он собрался построить для Влада собственный дом недалеко от их особняка. Бероев так ответственно подошел к делу, что сам занимается всеми постройками, общается со строителями и контролирует каждый шаг.

«Хотим, чтобы у него был свой дом, он туда приезжал», — признался артист.

При этом Бероев не стал уточнять, почему пошел на этот шаг и как скоро Саноцкий сможет от них переехать. Но лишь отметил, что тратит большую часть своей зарплаты на возведение дома и этот процесс отнимает у него немало времени.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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