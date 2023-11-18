«Берите кого угодно, только не эту»: Даль был в ужасе от актрисы, которая в итоге стала звездой

Когда режиссер Надежда Кошеверова приступала к съемкам «Старой, старой сказки», она и не подозревала, что основные проблемы ее ждут при подборе актеров. Кандидатура исполнителя главной мужской роли была выбрана довольно быстро. Женщина остановилась на Олеге Дале, который к тому времени уже был достаточно известным артистом.

Он считал, что вправе диктовать собственные требования режиссеру, и воспользовался этой возможностью, когда узнал, с кем ему придется сниматься. На роль принцессы была утверждена Марина Неелова, для которой сказка стала кинодебютом.

Она волновалась на пробах, не могла побороть свою застенчивость, поэтому Кошеверова посоветовала ей полностью раскрыться. Тогда Неелова почувствовала свою раскованность и удивила присутствующих наглостью. А Даль даже поставил режиссеру ультиматум.

«Берите кого угодно, только не эту», — заявил он.

Впоследствии актер изменил свое мнение и понял, что его партнерша просто волновалась. Для Нееловой образ принцессы стал успешным стартом, который сделал ее в итоге настоящей звездой.