«Бери вилку и тыкай»: не представляете, что с Леоновым творили на съемках «Полосатого рейса»

Комедия «Полосатый рейс» запомнилась зрителям не только из-за остроумного сюжета, но и благодаря ярким эпизодам, которые снимали с опасными животными. При этом мало кто из зрителей догадывался, как именно проходила работа над этими сценами.

Как оказалось, в эпизоде, где Евгений Леонов сидит в клетке, окруженной тиграми, не использовались какие-либо монтажные хитрости. Режиссер и оператор в один из дней съемок подошли к артисту и предложили ему сесть в клетку, пока они будут снимать опасных хищников, разгуливающих вокруг. Знаменитость сначала пытался отказаться, но в итоге согласился на их идею.

Сначала тигры не реагировали на артиста, поэтому постановщик Владимир Фетин предложил ему привлечь внимание животных. Он дал артисту вилку, запустил в клетку поросенка и сказал, что только так можно сделать сцену более динамичной.

«Бери вилку и тыкай», — услышал Леонов.

Он поддался уговорам режиссера, что создало панику у тигров. Со всех сторон они пытались достать поросенка из клетки и едва не поранили актера и свинью. Успокоить хищников удалось только выстрелом в воздух, однако от испуга тигрица Пальма бросилась в воду и около часа плавала вокруг корабля.