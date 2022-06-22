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«Бери пример с Пугачевой»: измученной Кудрявцевой дали важный совет

22 июня 2022 09:40
«Бери пример с Пугачевой»: измученной Кудрявцевой дали важный совет

Ранее телеведущая пожаловалась на множество домашних обязанностей.

Накануне 51-летняя Лера Кудрявцева посетовала на измельчавших мужчин. По ее словам, теперь инициативность и решительность больше свойственны женщинам, чем их возлюбленным. Лера добавила, что в ее семье дела пока обстоят не так. Однако главной в доме остается телеведущая. Именно на ней и лежит большинство обязанностей по хозяйству. Выполнять их приходится после интенсивного рабочего дня. Зато у ее мужа Игоря Макарова есть помощник, который помогает ему решать рабочие и домашние проблемы.

Пользователи Сети посчитали, что Лера неправильно распределила полномочия в семье. Блогер Лена Миро посоветовала ей ориентироваться на старших коллег по шоу-бизнесу.

«Бери пример с Пугачевой», — отметила Миро в ЖЖ.

Лена объяснила, что Примадонна давно уже не работает, тогда как деньги в семье зарабатывает молодой муж Максим Галкин. Артистка же сосредоточена на поддержании цветущего внешнего вида, поэтому она так прекрасно выглядит в 73 года. Миро отметила, что муж Кудрявцевой также значительно младше ее — разница в возрасте составляет 17 лет. А значит, у Макарова достаточно сил, чтобы избавить жену от решения каждодневных задач.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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