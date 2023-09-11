Беременным такое противопоказано: чем Тепляков кормит Алису и других членов семьи

Семья Тепляковых прославилась на всю страну благодаря старшей дочери Алисе. В девять лет малышка успешно сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Однако у общественности возникло множество вопросов к родителям вундеркинда. Отца девочки Евгения Теплякова обвинили в реализации собственных амбиций за счет детей и в недостаточной заботе о многочисленном потомстве.

Супруги и их восемь отпрысков ютятся в небольшой московской квартире, а питание семьи оставляет желать лучшего. Однажды Тепляков показал в видеоролике, чем кормит жену и детей. В пакетах оказался скромный набор из макарон, печени, сердца, сахара, гречки, хлеба и сушек, которые мальчики и девочки тут же разорвали и растащили с пола.

Глава семейства отметил, что все продукты куплены строго по акции. Пользователи Сети предполагают, что знаменитая семья питается просрочкой. По слухам, мама Алисы Наталья беременна, поэтому россияне были возмущены, что в рационе женщины отсутствуют овощи и фрукты.