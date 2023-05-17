Беременную Пинчук из «Дома-2» возненавидели все, кто любил: вот что учудила

Ирина Пинчук не находит себе места. Звезда «Дома-2» угодила в нешуточный скандал и настроила против себя многочисленных поклонников.

Экс-участница телестройки стала жертвой мошенников. Аккаунт знаменитости в соцсетях взломали и сделали это явно не из благих побуждений. Недоброжелатели оставили в блоге Пинчук ссылки, с помощью которых обманули ее подписчиков. В результате фолловеры буквально возненавидели Ирину.

Те, кто еще вчера признавались эффектной брюнетке в любви, накинулись на нее с жесткой травлей. Многих не остановил даже тот факт, что Пинчук находится на небольшом сроке беременности, а значит, ей нельзя нервничать.

Блогер записала видео, где в слезах рассказала о том, что ее обвиняют в обмане и «чуть ли не смерти желают». Пинчук уже восстановила доступ к своей странице, но последствия случившегося еще дают о себе знать.