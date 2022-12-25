Беременность убила красоту: свежие фото самой сексуальной модели в мире способны шокировать любого

Одна из самых известных бразильских моделей Адриана Лима всегда была обладательницей шикарной фигуры.

После рождения своего первого и второго ребёнка красавица быстро восстанавливалась и снова покоряла подиумы. В этот раз все произошло иначе. Третья беременность отразилась на манекенщице сильнее всего. Она заметно поправилась и, похоже, что диеты и тренировки, которые являются для неё нормой, теперь не помогают.

На недавнем показе Адриана предстала перед зрителями в белом платье с накидкой.

Образ получился, мягко говоря, неудачным. Казалось, что на девушке бесформенный балахон, и даже глубокий вырез на бедре не спас ситуацию.

Модель можно похвалить за смелость, но для большинства поклонников она была настоящим стимулом идти и заниматься спортом, поэтому сейчас фанаты просто надеются, что молодая мама справится с этими изменениями.