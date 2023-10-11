«Беременность окончилась»: Пегова откровенно сообщила о большой потере

На экране Ирина Пегова всегда весела и позитивна. Однако на душе у звездной хохотушки множество незалеченных ран. У артистки подрастает дочь Татьяна, в которой мама души не чает. Мало кто знает, что у Пеговой мог быть еще один ребенок, но, увы, малышу не было суждено появиться на свет.

В 2005 году красавица вышла замуж за коллегу Дмитрия Орлова. Звезды были влюблены в друг друга и строили большие совместные планы. Вскоре встал вопрос рождения ребенка. К счастью супругов, Пегова забеременела. Пара была вне себя от счастья, однако в их жизнь постучалась беда: у бедняжки случился выкидыш.

«Моя первая беременность окончилась трагично», — цитирует Ирину Пегову «Комсомольская правда».

К счастью, в 2006-м заветное желание актрисы исполнилось: она родила дочь Татьяну. Помня о горьком опыте, Пегова уехала вынашивать ребенка в родную Выксу, где ее никто не беспокоил.