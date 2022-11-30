Беременная тягала штангу в 140 кг на 10-м месяце: что стало с ее ребенком

Янья Милутинович в течение многих лет считала спорт своим главным увлечением. Она пропадала в тренажерном зале по пять дней в неделю и именно там встретила своего будущего мужа. И даже беременность не заставила фитнес-тренера взять паузу в тренировках.

Как рассказывала сама Янья в своих блогах, она продолжала активно заниматься, пока была в положении. И даже на 10-м месяце она поднимала штангу в 140 килограммов, не беспокоясь о своем здоровье и о здоровье будущего ребенка. Спортсменка уверена, что беременные женщины намного сильнее, чем принято считать, а в природе ни одно животное не берет выходной, чтобы выносить потомство.

Подобное отношение вызвало шквал критики. Пользователи Сети активно осуждали знаменитость, отмечая, как халатно она относится к будущему наследнику или наследнице. Самые неравнодушные даже предлагали лишить Янью родительских прав, ведь, по их мнению, в будущем она бы тоже изматывала своего ребенка.

«Зачем такие риски? Для блогов? Как по мне, просто глупость», — писали возмущенные пользователи Сети.

Однако опасения подписчиков оказались напрасны. Не так давно она родила полностью здорового сына и смогла восстановить фигуру в кратчайшие сроки. Выписавшись из роддома, она тут же продолжила тренировки и уверена, что в ее подходе к беременности не было ничего опасного.