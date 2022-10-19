Беременна в 16: женщины этих 3 знаков Зодиака рано становятся матерями

В современном мире все больше и больше людей выступают за осознанное родительство и откладывают такой важный шаг, как появление детей, на зрелые годы жизни. Однако случаи, когда девушка становится матерью в юном возрасте, тоже не редкость. По мнению астрологов, к раннему материнству склонны представительницы определенных знаков зодиака. Специалисты рассказали, какие знаки заводят детей, когда сами едва успели выйти из нежного возраста.

Рак

Представительницы водного знака уже с юности знают, что семья имеет для них первостепенное значение. Высшее образование и карьера для девушки-Рака зачастую не представляет ни малейшего интереса. Куда сильнее их привлекает мысль о собственном доме, семейном очаге, и, конечно же, детях.

Материнский инстинкт этого знака настолько силен, что дает о себе знать уже в юности.

Поэтому неудивительно, что сразу же после выпускного уроженка этого знака займется созданием своей семьи и скоро станет матерью. Подруги будут отговаривать ее от этого шага, однако девушка-Рак никогда не жалеет о том, что поступила именно так, а не иначе.

Стрелец

Многие считают, что становиться родителями нужно тогда, когда ты уже состоялся как личность. Все карьерные высоты покорены, пора приниматься за создание семьи. Стрелец не поддерживает такую точку зрения.

По мнению представительниц огненного знака, лучше всего стать мамой в юности, чтобы расти и узнавать мир вместе со своим ребенком.

Девушки-Стрельцы нередко становятся для своего отпрыска скорее старшими сестрами и подругами, чем мамами. Они постоянно берут малыша с собой в поездки и путешествия, на дружеские посиделки, в походы, игнорируя взволнованные охи и ахи бабушек и дедушек. Зато дети у них вырастают умными и смышлеными.

Водолей

Независимые девушки-Водолеи идут наперекор мнению окружающих, а иногда даже поступают ему назло. Вполне возможно, что представительница воздушного знака решится рано стать мамой именно для того, чтобы показать людям свою инаковость.

Ее совершенно не волнуют негативные комментарии соседей, прохожих, вообще кого угодно - барышня-Водолей поступает так, как хочет, и неважно, что там думают другие.

Друзья и родственники опасаются, что свободолюбивой представительнице знака быстро наскучит материнство, однако Водолей вопреки всем прогнозам будет с упоением возиться с малышом.