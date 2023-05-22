Беременна в 12-й раз: при взгляде на внучку Олега Стриженова станет не по себе

Секс-символ советского кино Олег Стриженов был женат трижды. Первая супруга Марианна родила от него дочь Наталью, которая тоже стала актрисой. В конце 80-х она вышла замуж за Николая Холошина. В этом браке родилась дочь Александра, с которой сегодня не общаются ни именитый дед, ни дядя Александр Стриженов.

Недавно стало известно, что представительница именитой семьи беременна в 12-й раз.

В жизни Александры было множество романов, и почти от каждого возлюбленного Стриженова рожала детей. В общей сложности у нее пятеро отпрысков, а шестой на подходе. Также у Александры было пять абортов и один выкидыш. При этом звездная наследница не стесняется откровенно говорить на эти темы.

Многие могут удивиться, увидев 35-летнюю Стриженову. Она выглядит как вечно молодой неформал: татуировки, выкрашенные пряди, кожаные вещи. У Александры тучная фигура, которую она скрывает под слоями черной одежды.

Ее известные родственники уже давно с ней не общаются. Однажды Стриженова оскорбила деда, чем спровоцировала грандиозный семейный конфликт. Но, судя по ее неунывающему виду, эпатажной брюнетке все нипочем.