«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер

Особенно отрадно, что все три проекта в России не особо-то и популярны.

Иногда душа требует не многомесячного марафона с «Во все тяжкие» или «Прослушкой», а чего-то цельного и законченного. Чтобы за один уикенд закрыть историю целиком, а потом неделю ходить с мыслями о героях и финале. И такие сериалы есть: компактные, насыщенные и в меру экзотичные — из Австралии, Новой Зеландии и даже Индии.

«Вершина озера» (2013–2017) — IMDb: 7.4

Новая Зеландия, озёра, туманы и мрачная тайна. Джейн Кэмпион, автор «Пианино» и «Власти пса», сняла детектив, который чувствуется не сериалом, а полноценным артхаусом в несколько часов.

Сюжет «Вершины озера» начинается с исчезновения 12-летней беременной девочки. За расследование берётся детектив Робин Гриффин (Элизабет Мосс), и чем глубже она погружается в историю, тем отчётливее проступает портрет общества, где власть, насилие и молчаливое согласие соседствуют в самых уродливых формах. Да, почти как в «Хрустальном».

Два сезона, всего 13 серий — около 12 часов экранного времени. Можно рискнуть и проглотить за один день, но лучше растянуть хотя бы на выходные: атмосфера у сериала тяжёлая, густая, требующая пауз.

«Решала» (2018–2021) — IMDb: 8.7

Австралийский криминал с юмором чёрнее ночи. Его автор — Скотт Райан, который ещё в 2005-м снял любительский фильм «Фокусник», а потом спустя 13 лет превратил свою идею в полноценный сериал. И сам же сыграл главную роль.

Главный герой «Решалы» — наёмник Рэй Шузмит. Днём он заботливый отец и верный друг, а ночью может с холодной улыбкой выбивать долги и убирать неугодных. Сериал балансирует на грани: вроде всё очень жёстко и без иллюзий, но в следующую минуту Рэй подшучивает так, что не знаешь — смеяться или вздрагивать.

26 серий по полчаса — это меньше 12 часов суммарно. Идеальный формат для марафона: динамика бешеная, диалогов ровно столько, сколько нужно, а сюжет ни разу не вязнет. «Mr Inbetween» — пример того, что криминальная драма может быть одновременно стильной, ироничной и абсолютно искренней.

«Жульничество 1992: История Харшада Мехты» (2020) — IMDb: 9.2

Индия ассоциируется у многих с Болливудом, но её телевидение давно умеет выдавать сериалы мирового уровня. «Жульничество» — как раз такой случай.

История рассказывает о Харшаде Мехте, биржевом брокере, который в начале 90-х превратился в национальную легенду, а потом рухнул под тяжестью собственных махинаций. Если вам нравятся «Волк с Уолл-стрит», то этот сериал — must see.

10 серий общей продолжительностью около 9 часов — и вы узнаете о том, как харизма, амбиции и жадность могут перевернуть целую страну. Главную роль играет Пратик Ганди, и он тащит шоу на своих плечах: его Мехта одновременно обаятельный и пугающий, человек-символ и человек-предупреждение.

«Скам» — отличный способ познакомиться с индийской культурой за пределами привычных клише. Не зря у него рейтинг 9.2 — редкий случай, когда на IMDb совпали вкусы и критиков, и зрителей.

Вместо финала

Три страны, три абсолютно разные атмосферы и три подхода к жанру. Новая Зеландия дарит мрачный арт-детектив, Австралия — дерзкую криминальную комедию, а Индия — эпическую сагу о падении «короля биржи». Все они укладываются в один день просмотра, но осадок, эмоции и мысли будут жить куда дольше.

Так что, если выходные обещают быть скучными, выбирайте континент — и готовьтесь к погружению.

Ранее мы писали: Для любителей аниме и не только: мультсериал от создателя «Офиса» ворвался в список лучших в истории (почти 9 на IMDb)