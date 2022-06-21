Беременна? Асмус раскрыла интимный секрет на всю страну

Кристина Асмус шокировала поклонников, рассказав, что ее вырвало на сцене. Актриса разоткровенничалась в своих социальных сетях.

По словам звезды «Интернов», она принимала участие в постановке на сцене театра имени Ермоловой, когда ей неожиданно стало плохо. Артистка не смогла себя контролировать и доиграть роль до конца и не справилась с рвотой прямо перед зрителями. Как оказалось, заметили конфуз артистки лишь ее коллеги.

«Я очень сильно испугалась. Слава Богу, зритель этого не видел», — рассказывает знаменитость.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданной публикации Асмус. Часть фанатов с пониманием отнеслись к недомоганию кумира. Другие же предположили, что подобные проблемы могут быть связаны с беременностью, которую Кристина, вероятно, пытается скрыть. В комментариях фанаты поделились своими предположениями, но знаменитость предпочла никак не комментировать эти догадки.