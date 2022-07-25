Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Лицемерие – второе имя представителей этих знаков.
Всем нам время от времени приходится скрывать свои истинные эмоции, например, чтобы избежать конфликта или не расстраивать близкого человека. Однако есть люди, которые практически постоянно носят какую-нибудь маску, и понять, кто же они на такие на самом деле, очень сложно. Общаться с этими лицемерами некомфортно, а зачастую и опасно. Астрологи выяснили, какие знаки зодиака чаще всего прибегают ко лжи, а потому с ними нужно быть крайне осторожными.
Рыбы
Представители водного знака кажутся окружающим такими хрупкими, чувствительными, нежными, что волей-неволей начинаешь вести себя с ними, как с драгоценной китайской вазой. Однако многие Рыбы на самом деле вовсе не такие – они лишь надевают маску ранимых созданий, над которыми все будут заботливо трястись. Они извлекают пользу и прибыль из стереотипов о водном знаке, ловко манипулируя и играя на чужой доверчивости.
Поэтому не всякой Рыбке стоит слепо верить.
Дева
Перфекционизм Дев довольно часто играет с ними злую шутку. Представители земного знака настолько упорно стремятся к идеалу и первому месту на пьедестале, что совсем забывают, что жизнь – не соревнование.
В ней есть место не только конкуренции, но и дружбе.
Вот только Девы нередко приносят добрые отношения с людьми в жертву своим целям и используют близких в корыстных целях. С ними нужно держать ухо востро, настолько ловко они способны обманывать и запутывать.
Телец
"В тихом омуте черти водятся", – кажется, автор этого изречения имел в виду Тельцов. Интеллигентные, вежливые, серьезные – такими видят окружающие представителей земного знака, а потому у них не бывает претензий к их моральному облику.
Однако под спокойным внешним видом Тельцов часто бушуют настоящие страсти. Они ни за что не покажут, что человек чем-то их задел, а потом как нанесут удар в спину – мало не покажется.
Что самое страшное, представители знака не видят ничего плохого в таком поступке.
Козерог
Еще один знак зодиака, с которым шутки плохи – это Козерог. Они способны говорить с человеком на одном языке, смеяться, шутить, обмениваться сокровенными мыслями и воспоминаниями – а назавтра холодно пройти мимо, получив желаемое.
Астрологи считают, что благодаря этому качеству Козероги легко добиваются успехов в карьере, однако они не гнушаются использовать этот грязный приемчик и в личном общении.
Прежде чем открыть душу уроженцу этого знака, нужно спросить себя, а не преследует ли он какую-нибудь корыстную цель?