Берегите финансы: 3 женских имени, обладательницы которых могут разорить мужчину

Говорят, что с милым рай и в шалаше, были бы любовь и уважение друг к другу. Однако с этим утверждением вряд ли согласятся обладательницы определенных имен. Они грезят о состоятельном партнере, который способен обеспечивать их существование, преподносить дорогие подарки, возить на отдых на фешенебельные курорты. Такие охотницы за чужим богатством не остановятся ни перед чем, чтобы добиться желаемого. Партнеру понадобится очень много денег для того, чтобы удовлетворить их аппетиты, но стоит ли оно того? Эксперты рассказали, какие имена носят самые алчные женщины.

Алла

Обладательница имени Алла точно знает, чего хочет от жизни. А хочет она богатства, развлечений, преклонения. Добиться желаемого, будучи женой простого смертного, невозможно, поэтому Аллочка целенаправленно ищет состоятельного кавалера, из которого можно тянуть деньги на свои “хотелки”.

Женщины, нареченные именем Алла, обладают талантом к манипуляциям.

Они легко находят болевые точки партнера и давят на них, чтобы получить очередную желаемую вещь. Как ни странно, мужчины в упор не распознают коварные замыслы этой дамы и охотно дают ей все, его бы она ни попросила.

Милана

Девушки, которых родители назвали именем Милана, производят впечатление воздушных созданий, фей или принцесс, не способных поднять ничего тяжелее пудреницы. На самом же деле под миловидной внешностью скрывается железная воля и упрямый характер, помогающей Милане добиться желаемого.

Обладательницы этого имени хорошо изображают страсть, но в глубине души часто остаются холодными и равнодушными к партнеру.

Они не мелочатся и выбирают в качестве спутника жизни состоятельного мужчину, который будет одевать ее с ног до головы и дарить подарки. Милана ухитрится убедить его в своей любви и преданности.

Полина

Кокетливая и хрупкая Полина производит на мужчин удивительное впечатление. Такую нежную особу хочется защитить от жестокого мира, дать ей все необходимое и желанное, чтобы не грустила, а улыбалась. Обладательница этого имени часто пользуется этим в корыстных целях.

Полина не станет размениваться по мелочам и предпочтет молодому, но небогатому поклоннику состоятельного “папика”.

Свои чувства женщина, нареченная этим именем, прячет поглубже - по ее убеждению, лучше томиться в золотой клетке, чем прозябать в бедности с любимым.