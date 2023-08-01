Берегись автомобиля: дочь Папанова угодила в ДТП с пострадавшими

Поклонники знают истории, когда роли в кино оказываются для актеров в той или иной мере пророческими. Но для Анатолия Папанова судьба приготовила более сложный поворот — его роль в итоге оказалась предсказанием для дочери.

Елена Папанова попала в автомобильную аварию в Москве. Дочь звезды фильма «Берегись автомобиля» пострадала, но обошлось без госпитализации. Другому участнику ДТП повезло намного меньше. В половине двенадцатого ночи 29 июля актриса ехала по туннелю под улицей Галушкина. Женщина соблюдала скоростной режим и двигалась в среднем ряду, когда в ее «Ниссан» въехал «Фольксваген».

Выяснилось, что машина была в аренде.

За рулем находился молодой человек из Средней Азии, вместе с ним ехали друг и родственница.

Елена ударилась головой, но смогла остановить машину и даже отказалась от обследования в больнице — ее повреждения оказались не такими серьезными. У виновника аварии, водителя «Фольксвагена», диагностировали сотрясение мозга.