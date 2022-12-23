Бен Аффлек так уже не может: только гляньте на бывшего Дженнифер Лопес (видео)

Свадьба Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком стала самым обсуждаемым событием года в мире шоу-бизнеса. Ради экс-возлюбленного поп-дива разорвала отношения с Алексом Родригесом, известным американским бейсболистом.

Их роман продлился четыре года, и дело шло к свадьбе. Однако Джей Ло рассталась с Алексом в апреле 2021 года, а уже через месяц отправилась в путешествие со старым-новым бойфрендом Аффлеком.

Позднее Родригес высказал свое мнение об экс-возлюбленной и ее свадьбе с Беном. Бейсболист пожелал бывшей всего хорошего и признался, что в какой-то степени он даже рад, что не стал мужем Лопес. 47-летний Алекс недолго горевал после ухода Дженнифер. Он закрутил роман с 25-летней спортсменкой и фитнес-тренером Кэтрин Пэджетт. Однако эти отношения долго не просуществовали.

Сегодня Родригес, вероятно, находится в активном поиске и параллельно продолжает спортивную карьеру. Недавно Алекс порадовал своих подписчиков новым видео, где он виртуозно подтягивается на турнике. Лопес остается кусать локти — вряд ли располневший Аффлек способен на такие спортивные подвиги.