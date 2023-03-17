Бен Аффлек протащил своего брата в кино: гляньте, каким он оказался красавчиком

Многие звезды Голливуда не упускают возможности посодействовать развитию карьеры близких родственников. Вот и Бен Аффлек не растерялся — он помог своему брату Кейси засветиться на съемочной площадке известного фильма.

Вместе они сыграли в картине под названием «Умница Уилл Хантинг», премьера которого состоялась в 1997 году. Братья воплотили близких друзей, и оба отлично справились с поставленной задачей.

Впоследствии режиссер ленты Гас Ван Сент отметил, что Кейси не боялся импровизировать перед камерой, тем более что удавалось ему это превосходно. По уверению постановщика, многие реплики юного красавчика-актера были гораздо смешнее тех, что сценарий предполагал изначально.

Любопытно, что этот фильм не был дебютным для брата Аффлека — до этого он успел появиться в двух проектах. Кейси до сих пор активно снимается в кино, не отставая от супруга Дженнифер Лопес.