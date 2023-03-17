Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бен Аффлек протащил своего брата в кино: гляньте, каким он оказался красавчиком

Бен Аффлек протащил своего брата в кино: гляньте, каким он оказался красавчиком

17 марта 2023 07:30
Бен Аффлек протащил своего брата в кино: гляньте, каким он оказался красавчиком

Актер оправдал возложенные на него надежды.

Многие звезды Голливуда не упускают возможности посодействовать развитию карьеры близких родственников. Вот и Бен Аффлек не растерялся — он помог своему брату Кейси засветиться на съемочной площадке известного фильма.

Вместе они сыграли в картине под названием «Умница Уилл Хантинг», премьера которого состоялась в 1997 году. Братья воплотили близких друзей, и оба отлично справились с поставленной задачей.

Бен Аффлек протащил своего брата в кино: гляньте, каким он оказался красавчиком

Впоследствии режиссер ленты Гас Ван Сент отметил, что Кейси не боялся импровизировать перед камерой, тем более что удавалось ему это превосходно. По уверению постановщика, многие реплики юного красавчика-актера были гораздо смешнее тех, что сценарий предполагал изначально.

Любопытно, что этот фильм не был дебютным для брата Аффлека — до этого он успел появиться в двух проектах. Кейси до сих пор активно снимается в кино, не отставая от супруга Дженнифер Лопес.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг», 1997
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video