Бен Аффлек проболтался: теперь секрет стройности Дженнифер Лопес доступен каждой

Дженнифер Лопес по-прежнему потрясает публику своим внешним видом. Ей 53 года, но она выглядит так же, как и 20 лет назад. У Джей Ло до сих пор отменная фигура и безупречное лицо без морщин. Поклонники до сих пор не могут разгадать секрет поп-звезды.

Многие уверены, что все дело в суровом рационе и жестких диетах. Но недавно супруг Лопес Бен Аффлек опроверг эту популярную версию. Актер признался, что Дженнифер ест абсолютно все, даже калорийное: мороженое, пиццу, печенье. Бен сам до конца не понимает, как артистке удается поддерживать свою феноменальную форму, но предположил, что все дело в тренировках. При этом Аффлек посетовал, что тоже пашет в зале, но его жирок никуда не уходит.

Интернет-пользователи предположили, что Бен принимает спиртное, из-за чего его живот растет как на дрожжах. Также они отметили, что Лопес много танцует, а это лучший способ избавиться от лишних кило.

Так Бен случайно выдал секрет красоты своей жены, но сам того не заметил. Как оказалось, в нем нет ничего сложного — тренировки и танцы. При регулярных занятиях можно позволить себе любой рацион.