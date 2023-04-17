Бен Аффлек кусает локти: посмотрите, как похорошела его бывшая жена после развода (фото)

«Любовь как в лучших фильмах» — так говорили про отношения любимой пары многих фанатов, Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека. Про их чувства трубили со всех радиостанций и телеэкранов. Однако, прожив вместе 10 лет и один день, супруги решили развестись. И как не странно, для Дженнифер Гарнер этот разрыв пошел на пользу.

В Интернете фанаты могут найти множество различных фотографий, чтобы сравнить внешний вид девушки во время отношений и после разрыва. Тогда она выглядела смущенной и зажатой девушкой. У нее было очень худое лицо, крашеные волосы и скромная улыбка. Она была счастлива в браке, но что случилось с ней сейчас — настоящий восторг.

Недавно опубликованное фото Дженнифер Гарнер заставило фанатов восхищаться ею еще больше.

Сейчас у нее новое амплуа: она стала ярче одеваться. Это женственные костюмы, которые только подчеркивают ее тело и лицо. Она сменила прическу и выглядит просто потрясающе по сравнению с тем, что наблюдали фанаты во время ее замужества.