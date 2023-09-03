Белый постарался: звезд «Ленкома» не пускают в Израиль с гастролями

Год назад актер Анатолий Белый решил сменить место жительства и переехал в Израиль. В новой стране он не только занимается творческой деятельностью, но и внимательно следит за культурной жизнью.

Так, Белый возмутился планируемыми гастролями театра «Ленком». Знаменитая московская сцена собиралась выступить в Израиле с постановкой «Поминальная молитва». По мнению артиста, спектакль точно нельзя показывать в средиземноморской стране, так как она затрагивает еврейскую тему.

«Театр „Ленком“ хочет привезти на гастроли спектакль „Поминальная молитва“ на сцену театра „Габима“. Кощунство», — написал звезда экрана в своих социальных сетях.

Местные коллеги Белого поддержали его возмущение. Руководству театра начали поступать угрозы и критика, из-за чего «Ленком» в итоге решил отменить постановку. Как пишет «Московский комсосолец», Марк Варшавер, директор театра, предпочел не рисковать репутацией и жизнью своих артистов.

Сейчас, как отмечает собеседник издания, он ведет переговоры о переносе гастролей. И искренне надеется, что поездка все же состоится.