Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)

Они не всегда играли главные роли, но запоминались. А вот насколько хорошо — сейчас выясним.

В советском кино медсестры — это особые героини. Они не просто носят белые халаты, а часто оказываются в центре событий: спасают раненых, поддерживают бойцов и даже становятся участницами трогательных историй. Их образы — это целая палитра характеров, от строгих профессионалок до юных романтичных девушек.

Предлагаем взглянуть на них под новым углом. В нашем тесте — кадры из пяти известных фильмов, где медсестры играют важную роль. Узнаете ли вы картину по их образу?

Проверим, насколько хорошо вы помните этих героинь. Возможно, некоторые кадры вы узнаете с первого взгляда, а над другими придется немного подумать.

