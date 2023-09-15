Белые волосы и короткие ноги: как сегодня выглядит д'Артаньян из фильма «Три мушкетера»

Д’Артаньян был одним из самых любимых персонажей советского кинематографа. Но теперь он уже далеко не тот бравый гасконец, которым его знали зрители. Темные кудри побелели, фирменные усы пропали, а костюм мушкетера обвис на тощем дворянине. Дело в том, что вместо Михаила Боярского отважного героя теперь играет совсем другой актер.

В России работают над новой экранизацией истории о «Трех мушкетерах». На этот раз действие будет разворачиваться задолго до событий любимой всеми советской картины. Режиссер решил показать детство гасконца и других любимых персонажей.

Д’Артаньяна в этом проекте сыграет сын Яны Рудковской Гном Гномыч. Юный блондин позировал на фото вместе с исполнительницей роли Миледи — Алисой Шишковой, дочерью рэпера Тимати. Зрители относятся к анонсу крайне настороженно: такие перемены в популярных образах не внушают публике доверия.