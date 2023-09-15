Белые локоны, скандальное прошлое: сына Билана от известного продюсера жалеют всей Россией

Диме Билану уже за сорок, но он так и не обзавелся семьей. Многочисленные отношения певца заканчивались расставаниями — до свадьбы или детей дело так и не доходило. И все же один раз артист стал отцом. В этом ему помогла продюсер Яна Рудковская.

Звездная чета пригласила Билана стать крестным отцом старшего сына Александра, более известного как Гном Гномыч. Дима очень серьезно отнесся к этому статусу. В социальных сетях перед крещением малыша он сообщил, что едет становиться отцом. Но на этом его родительские обязанности закончились. Хотя певец нередко гостит в доме Плющенко и с радостью общается с крестником, брать на себя воспитание мальчика он не решается.

А тем временем крестный сын артиста становится все популярнее. Гном Гномыч активно появляется в рекламе, не жалеет сил на катке, а теперь еще и снимается в кино. Такое трудолюбие малыша вызывает сочувствие у всей страны. Публика считает, что для Рудковской Саша стал очередным проектом, а не любимым ребенком.