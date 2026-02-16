Оповещения от Киноафиши
Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+

16 февраля 2026 12:19
Не судите сериал по постеру.

В свой выходной я решил полистать агрегаторы, выбирал российские детективы с откровенно комичными названиями и включал на пару-тройку серий. Попадалась, конечно, и откровенная дичь («Разоблачение Единорога», я смотрю на тебя!), но три других проекта, внезапно, оказались вполне достойными.

«Пелагия и белый бульдог» (2009)

Монахиня-сыщица – звучит как анекдот. Но Полина Кутепова в роли Пелагии, тайного агента Святейшего Синода, превращает этот оксюморон в нечто абсолютно органичное.

Экранизация получилась ровно настолько классической, насколько нужно: провинциальный город, помещица Нина Усатова (великолепная, как всегда), языческие убийства и белые бульдоги, которых кто-то методично травит. Смотреть лучше залпом – не оторваться.

«Что делает твоя жена?» (2017)

Жена следователя-недотепы тайком раскрывает его дела. Игорь – классический «мент», который не может поймать ни одного преступника. Валерия – швея, уставшая от безденежья, берет расследование в свои руки.

А по вечерам она пытается навести мужа на правильный след, делая вид, что просто интересуется его работой. Свекровь, приехавшая погостить, подозревает невестку в измене, а та на самом деле просто ловит убийц.

«Некрасивая подружка» (2019)

Тоня Остапчук – следователь с девизом «Я некрасивая, мне можно». Проспала – идет непричесанной. Захотела торта в полночь – ест, потому что фигуры нет, портить нечего.

В работе такая внешность – чистый профит: преступники не воспринимают ее всерьез, пока она не защелкивает наручники.

В главной роли Аня Фаттахова, которую режиссер почему-то считает некрасивой, хотя зрители спорят (и я с ними согласен).

Три названия, от которых хочется закатить глаза. Три сериала, которые доказывают: не судите детективы по обложке. И названию, конечно же.

Фото: Кадр из сериала «Пелагия и белый бульдог» и других сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
