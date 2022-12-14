Белоруска сошлась с итальянским князем и пожалела: не поверите, что он потребовал у нее в суде

Каждая девушка мечтает связать свою жизнь с принцем. А желание белорусской модели Татьяны Ященко осуществилось — в 2019 году ей увлекся хоть и не принц, но обеспеченный итальянский князь. 52-летний Джакомо Бонанно Ди Лингуаглосса был на 15 лет старше девушки и переживал тяжелый развод, но между ними сразу возникла искра. Начался красивый роман, в ходе которого влюбленные объехали полмира. Татьяна ни в чем не нуждалась — у нее была банковская карта с неограниченным лимитом, оплаченная квартира и подаренное авто. Но сказочный союз продержался всего два года.

Вскоре Джакомо осознал всю двуличность девушки. Она манипулировала им, вызывала чувство вины, чтобы получать как можно больше подарков. Хитрый князь решился на оригинальный ход и подал иск в суд: он просил признать себя недееспособным на весь период отношений с моделью. В таком случае Татьяне пришлось бы вернуть все деньги, которые потратил на нее Джакомо, а это около 240 тысяч евро и более 40 тысяч долларов. Ященко попыталась защитить себя встречным иском, обвинив князя в преследованиях.

История стала еще более скандальной, когда журналисты выяснили, что пара до сих пор встречается. При этом адвокат Джакомо уверен, что Татьяна просто продолжает использовать его клиента в собственных целях.