Белокурый ангел: какой выросла дочь скандалиста Джигурды и красавицы Анисиной

Личная жизнь актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной всегда была насыщенной. Звездные влюбленные то женились, то расходились, то вновь воссоединились. В 2008 году у яркой пары родился сын Мик-Анжель-Крист, а еще через год супруги вновь стали родителями – на свет появилась девочка Эва-Влада.

Сейчас Анисина вместе с сыном и дочерью живет преимущественно во Франции, пока Джигурда работает в России.

В свободное от учебы время звездные наследники тренируются на теннисном корте. Фигуристка не так часто делится в соцсетях снимками детей, поэтому свежее видео с 11-летней Эвой-Владой наделало много шума.

Подписчики звезды удивлялись, какой белокурой красавицей растет девочка. При этом многие отмечают, что Эва-Влада все больше походит на своего скандального отца в молодости.