Белокурому ангелочку из «Формулы любви» уже 43 года: узнаете ли вы ее на фото?

Фильм «Формула любви» Марка Захарова является своеобразной интерпретацией романа «Граф Калиостро». В картине снялась целая плеяда именитых артистов, но нашлось место и для начинающих актеров.

Анна Андриянова сыграла в фильме внучку натурщицы Прасковью Тулупову. Она совершенно случайно попала в «Формулу любви»: когда отец привел девочку в цирк, видную белокурую красавицу заметил ассистент Захарова и предложил снять ее в новой картине режиссера.

После «Формулы любви» Андриянова появилась в лентах «Мой любимый клоун» и «Валентин и Валентина». Также она занималась озвучиванием фильмов. А потом наступило забвение. С актерской работой Андрияновой не повезло, зато ей удалось состояться как матери и жене. Сегодня Анна носит фамилию Чечета и занимается созданием уникальных украшений. Судя по всему, ее бизнес развивается успешно.

Сегодня Анне уже 43 года, и узнать в этой взрослой ухоженной даме того белокурого ангела просто невозможно. Чечета признавалась, что скучает по тем киношным временам и до сих пор ностальгирует по «Формуле любви».