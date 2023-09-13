«Белое солнце пустыни» снимали в адских условиях: Мишулин чуть не убил режиссера

Первый советский истерн «Белое солнце пустыни» пользовался огромным успехом у зрителей. Только за первый год в прокате фильм Владимира Мотыля увидели более 50 миллионов зрителей. Картина стала классикой отечественного кинематографа. Но ее создание потребовало от всех участников процесса по-настоящему героических усилий.

Далеко не все сцены удавалось отснять с первого раза. Сложнее всего пришлось Спартаку Мишулину. Артист должен был играть, будучи закопанным в песок по самую шею. Для этого сколотили специальный ящик, который защищал актера, ведь температура достигала 75 градусов. Без таких мер исполнитель роли Саида мог свариться заживо. Об этом рассказало издание «Аргументы и факты».

К сожалению, все эти усилия пропали даром. Пленка, на которую снимали сцену, оказалась бракованной, поэтому все пришлось начинать сначала. Узнав об этом, Спартак Васильевич рвал и метал. Но выхода не было — пришлось снова залезать в ящик.