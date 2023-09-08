Белое платье, чудная девочка в руках: такой счастливой Кабаеву люди еще не видели

Алина Кабаева скрывает свою личную жизнь от публики, но всегда готова встретиться с журналистами на спортивных мероприятиях. Женщина с большим трепетом относится к своей Академии для юных спортсменок «Небесная грация». По тому, как чемпионка опекает девочек, становится очевидно, что детей она просто обожает.

В Сети появились кадры, на которых улыбающаяся Кабаева обнимает юную красавицу. В белом кружевном платье, с легким макияжем и мягкими волнами на волосах Алина выглядит как принцесса. Если бы олимпийская чемпионка уже не носила обручальное кольцо, можно было бы подумать, что она отправляется под венец.

Снимок сделан во время отбора девочек для участия в программе дополнительного образования по художественной гимнастике. Кабаева с удовольствием общалась с маленькими спортсменками. Для каждой находились слова поддержки и внимание звезды. Поклонники отмечают, что в последнее время Алина становится все краше, будто бы расцветает, особенно рядом с детьми.