Бельмондо, Де Ниро, Шварценеггер: не поверите, кто в СССР озвучивал главных звезд Голливуда (фото)

Советские зрители, несмотря на строгую цензуру, не оставались без иностранных премьер. Любители кино могли насладиться лучшими шедеврами кинематографа, которые отечественные режиссеры старательно дублировали. И, как оказалось, за большую часть мировых знаменитостей в СССР говорил один и тот же человек.

Именно Александр Демьяненко стал голосом Голливуда в Советском Союзе. После комедийных фильмов Гайдая он получал не так много предложений от режиссеров, поэтому сконцентрировался на дубляже фильмов. Его бархатный глубокий голос стал настоящим подарком для советского кинематографа.

Так, за годы работы Демьяненко озвучил Омара Шарифа, Жан-Поля Бельмондо, Роберта Де Ниро и даже собственного соотечественника Юрия Визбора. Артист практически никогда не отказывался от предложений и успел поработать над 195 проектами именно как артист дубляжа.

При этом работу артиста ценили не только отечественные, но и иностранные коллеги. Например, Донатас Банионис осыпал актера комплиментами и однажды в официальном письме попросил руководителей студии брать лишь Демьяненко озвучивать его роли. Артист был уверен, что прославленный Шурик лишь голосом играет лучше, чем он на экране.