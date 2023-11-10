Беллуччи давно использует этот прием: один цвет помады помогает выглядеть на десятки лет моложе

Сравнение с Моникой Беллуччи можно считать за суперкомплимент. В свои 59 лет актриса остается горячей штучкой, поэтому каждый ее секрет красоты на вес золота.

Знойная брюнетка прибегает к маленькой хитрости, чтобы выглядеть моложе своего возраста. Платить бешеные деньги за услуги косметолога или ложиться под нож хирурга не нужно. Этот метод доступен каждой.

Итальянка обожает красить губы, и без помады она чувствует себя неуверенно. В большинстве случаев знаменитость отдает предпочтение одному тону — ярко-красному от Dolce & Gabbana.

Этот оттенок помогает звезде проявить свою индивидуальность и крутой нрав. К тому же, как заметила артистка, когда женщина решается на столь смелый цвет, она словно говорит окружающим, что на сто процентов уверена в своей красоте.