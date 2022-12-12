Беллу в «Сумерках» должна была сыграть другая: ахнете, увидев ее сегодня (фото)

Сага о вампирах «Сумерки» сделала Кристен Стюарт звездой мирового масштаба. Однако мало кто знает, что на ее месте должна была оказаться совсем другая актриса.

Автор книг, по которым снимался проект, Стефани Майер видела в роли главной героини по имени Белла Свон такую актрису, как Эмили Браунинг. Многие зрители могут помнить ее по картине «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Вот только Браунинг отказалась от амплуа подружки вампира, которое, вероятнее всего, разделило бы ее жизнь на до и после. Как бы там ни было, о своем решении актриса нисколько не жалела. В одном из интервью она призналась, что была не готова к той славе, которая в конечном итоге свалилась на Стюарт.

К тому же знаменитость отметила, что несколько устала от актерской профессии. Любопытно, что без негативных последствий ее решение все же не обошлось. Спустя некоторое время Браунинг вновь обрела желание сниматься в ярких проектах, однако интерес к ней со стороны режиссеров заметно угас.