Белла, Эдвард… и Рональд? В именах героев «Сумерек» есть тайный смысл — и это многое объясняет

История «Сумерек» началась с одного сна. В июне 2003 года Стефани Майер увидела картину, которая потом перевернула ее жизнь: на лесной поляне беседовали девушка и юноша. Она — обычная смертная, он — вампир, безумно красивый и влюбленный, но разрывающийся между чувствами и жаждой крови.

Чтобы не потерять этот образ, Майер в спешке записала сюжет, обозначив героев как «он» и «она».

Как появились Белла и Эдвард

Так родилась идея будущего мирового бестселлера, но имена появились не сразу. Несколько месяцев автор писала о безымянной паре, пока наконец не решилась.

Вампиру она выбрала имя Эдвард — романтичное и классическое, давно звучавшее у нее в голове. С девушкой все оказалось сложнее, но вдохновение пришло из личного опыта.

Я провела с ней достаточно много времени и полюбила как свою дочь, поэтому и дала ей имя, которое приготовила для своей дочери, — рассказывала Майер.

Так появились Изабелла и Эдвард. К слову, к реальной жизни писательница обращалась довольно часто. Ребят из клана оборотней она назвала именами своих братьев и сестер — Сэт, Эмили, Джейкоб и Пол.

Другие персонажи тоже не были случайными. Майер ориентировалась на то, какие имена были популярны в годы их «рождения». Например, Розали в черновиках носила имя Кэрол, а Джаспер — Рональд.

Местом действия стал крошечный городок Форкс в штате Вашингтон — один из самых дождливых регионов США. Атмосфера вечной сырости и тумана идеально подходила для вампирской истории.

Герои, которые не замолкали

Сама писательница признавалась, что герои не отпускали ее ни днем, ни ночью: она буквально «слышала» Беллу и Эдварда, поэтому держала ноутбук у кровати, чтобы успеть записывать новые сцены даже среди ночи.

В конечном счете, я поняла, что не готова отпустить моих героев и начала писать продолжение, — призналась писательница.

Когда «Сумерки» наконец вышли в США осенью 2005 года, их успех оказался ошеломляющим. Всего за три года Майер написала продолжения — «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет».

История любви вампира и девушки превратилась в глобальный феномен, а имена Беллы и Эдварда навсегда закрепились в массовой культуре.

