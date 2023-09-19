Белль или Гермиона Грейнджер? Этот тест ответит, какой вы книжный червь

Выражение “книжный червь” на слух звучит не слишком-то приятно, однако на самом деле люди, которые удостоились такого прозвища, заслуживают большого уважения. В современном ритме жизни далеко не у каждого человека находится время на книги, а типичный книжный червь найдет минутку на чтение даже в самом плотном графике. Кстати, немало книгочеев и среди звезд - голливудские издания регулярно составляют рейтинги самых читающих знаменитостей. К ним относится, например, Джеймс Франко. Звезда сериала “11.22.63” вообще настоящий интеллектуал: в 2008 году он получил степень бакалавра в Калифорнийском университете, а также поступил сразу на несколько магистерских программ в учебных заведениях Нью-Йорка. Сразу видно, что человек любит учиться и читать! Кроме того, звания книжного червя удостоилась Натали Портман. Актриса изучала психологию в Гарварде, что само по себе очень престижно. В одном из интервью Натали призналась, что лучшей “школой” для психолога является чтение художественной литературы. Среди мультипликационных и киногероинь самыми главными книжными червями, безусловно, являются Белль (“Красавица и Чудовище”) и Гермиона Грейнджер (“Гарри Поттер”). Пройдите тест и узнайте, на кого из них вы похожи больше.

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