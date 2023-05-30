Белку из фильма «Летят журавли» должна была играть другая: только взгляните на эту красотку

Военная драма «Летят журавли» потрясла все мировое сообщество. За новаторские киноприемы и гуманистический посыл картину наградили «Золотой пальмовой ветвью». Татьяна Самойлова, сыгравшая Белку, стала всенародной звездой. Но изначально ее роль предназначалась для другой актрисы.

Режиссер Михаил Калатозов хотел, чтобы Веронику сыграла Татьяна Конюхова. Однако артистка отказалась от этой роли. Калатозов на тот момент уже был признанным мэтром, поэтому его удивил ответ Конюховой. Вскоре режиссер нашел Самойлову, которая прекрасно показала душевные метания героини.

Нет сомнений, что и у Татьяны Конюховой получилось бы передать все эмоции Вероники. В юности у актрисы был проникновенный и глубокий взгляд, к тому же она считалась настоящей красавицей. Светлые локоны, зеленые глаза, идеальные черты лица — такая Белка произвела бы не меньший фурор за рубежом, чем Самойлова.

Фильмография Конюховой достаточно насыщенная. Она снималась в картинах «Женитьба Бальзаминова», «Майская ночь, или Утопленница» и в других кинохитах. Сегодня Татьяне Конюховой 91 год, и она уже давно нигде не снимается.