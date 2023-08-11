Белье в советских поездах часто было влажным: причина отвратительная

Принято романтизировать и идеализировать путешествия на поездах. В советские годы это был самый популярный транспорт для дальних поездок.

И к нему прилагался целый список атрибутов. В частности, обязательный набор еды в дорогу, состоящий из курицы в фольге, овощей, бутербродов с сырокопченой колбасой, вареных яиц и картошки. Пировали не в одиночестве, поэтому за столом знакомились попутчики, делились своими рассказами и историями. А потом укладывались по своим полках нередко на влажное белье.

Да, проводник выдавал непросушенные наволочки и простыни. И причина была только одна — на этом белье просто кто-то уже спал. А проводник хотел навариться, быстро простирывал его и пытался высушить.

Хотя не всегда дело было в жадности железнодорожного работника. Иногда комплектов просто не хватало, поэтому выкручивались таким образом. В итоге многие брали в советские поезда собственные простынки, чтобы не платить за белье и точно выспаться на сухом.